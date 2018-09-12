Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 31 kişi hafif yaralandı.
Efraim Öz (27), 45 L 4749 plakalı midibüsle Şeydavutlar Mahallesi'nden aldığı işçileri çalışacakları bağa götürmek üzere yola çıktı.
Midibüs, Güneydamlar-Bahadırlar yolunun 1. kilometresinde yol kenarına devrildi.
Kazada, midibüsteki 31 kişi hafif yaralandı.Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 21'i ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
10 yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.