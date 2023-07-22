Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü 8 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğu minibüs şarampole girip ağaçlara çarparak durdu. Ağaç dallarının minibüse saplandığı korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü 8 yaralı

'da minibüs şarampole yuvarlandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. B.K., idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada yaralanan 8 kişi Çay ve Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 ÖLÜ

Yapılan incelemelerde ismi tespit edilemeyen 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından detaylı bir inceleme yapılırken devrilen araç ise bölgeye çağrılan vinç yardımıyla çıkarılarak çekiciye yüklendi.

Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönü yaklaşık olarak 10 dakika ulaşıma kapatıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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