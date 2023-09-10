Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 17 yaralı

Minibüsteki tarım işçilerinin bir tarlaya çapa yapmak için gittikleri öğrenildi.



Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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