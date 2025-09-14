Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıp devrildi: 20 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 18'i tarım işçisi 20 kişi yaralandı.



Berat Enes Aydoğdu (20) idaresindeki otomobil ile Bayram Kaya'nın (33) kullandığı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Ekrem Erdem Bulvarı'nda çarpıştı.



Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, minibüsteki tarım işçileri Mükrime Yılmaz (32), Kader Yılmaz (26), Sultan Yılmaz (14), Helin Yılmaz (18), Ravza Nur Yılmaz (17), Muhammed Calavul (11), Aylin Calavul (11), Medine Calavul (41), Merve Calavul (15), Beyza Calavul (16), Güven Calavul (18), Yüksel Calavul (40), Nilüfer Calavul (20), Meryem Kaya (24), Nazım Kaya (32), Asmin Şener (14), Özkan Alışçı (21) ve Huzeyfe Öncel (17) ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Yiğit Emir Aydoğdu (24) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.