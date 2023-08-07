Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

17 KİŞİ YARALANDI



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.



Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.