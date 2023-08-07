Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
Ercan Ekinci yönetimindeki 34 JP 9538 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, ilçe girişi yakınlarında Uğur Güneş'in kullandığı 48 AAT 577 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
17 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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