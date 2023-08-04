Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devridi. Meydana gelen kaza sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Tarım işçilerinin bulunduğu H.Ç. yönetimdeki minibüs, Mut-Karaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı - 1

Kazada minibüste bulunanlardan Ayşe Yılmaz (47) hayatını kaybetti, sürücü H.Ç. ile 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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