Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Tarım işçilerinin bulunduğu H.Ç. yönetimdeki minibüs, Mut-Karaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunanlardan Ayşe Yılmaz (47) hayatını kaybetti, sürücü H.Ç. ile 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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