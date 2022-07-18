Tarım işçilerini taşıyan minibüs tankerle çarpıştı: 8 yaralı

Ankara'da işçileri taşıyan minibüsün tankerle çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.



Kaza, saat 09.30 sıralarında Beypazarı- Kırbaşı yolunda meydana geldi.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Halil A. (43) yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Turgut T.'nin (45) kullandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankeriyle çarpıştı.

Kazada, minibüs şoförü Halil A. ile minibüste bulunan yabancı uyruklu 7 işçi yaralandı. Tanker sürücüsü Turgut T. kazayı yara almadan atlattı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.