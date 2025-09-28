Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada üç kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.
Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin'in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi.
07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden 42 ATL 24 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı.
OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI
Minibüsün demir yığınına dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki üç kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitirenler de morga götürüldü.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kazada ölenlerin, Emine İrem Oktan, Maşallah Oktan, Halil Boztoğan olduğu belirlendi.
İşçilerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Şırnak'a gönderileceği belirtildi.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü M.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
