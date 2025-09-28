Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Mersin 'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.

OTOYOLDA CAN PAZARI YAŞANDI

Minibüsün demir yığınına dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki üç kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitirenler de morga götürüldü.

