Tarım işçilerini taşıyan otobüs ile minibüs çarpıştı; 1 ölü, 16 yaralı

Ankara'da Temelli istikametinde seyir halinde olan Nurullah Fidan idaresindeki 06 C 2343 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüs, Halid Al Mohammed (40) idaresindeki 04 AAP 227 plakalı yabancı uyruklu işçileri taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan otobüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde minibüs şoförü Halid Al Mohammed'in oğlu 3 yaşındaki erkek çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.