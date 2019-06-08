Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 5'i ağır 35 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Nevaf Karadağ yönetimindeki 23 HS 005 plakalı pikap, Bismil Tepe kara yolu Yenice Mahallesi İnardı mezrası yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı.
Yaralılardan 17'si 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine, diğerleri de Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 5'i ağır 35 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumu ağır.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 5'i ağır 35 kişi yaralandı.