Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada 11 kişi yaralanırken olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Denizli kara yolu Çataltepe mevkiinde meydana geldi.

Römorkunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.E. (38) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E. ve 10 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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