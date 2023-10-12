Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir'de, tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise refüje çarparken, kazada 14 kişi yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

, dün saat 21.00 sıralarında Hacıbektaş ilçesi, Kırşehir- Kayseri karayolunda meydana geldi. V.S. yönetimindeki tarım işçilerinin taşındığı minibüs, R.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise refüje çarptı. Kazada, araç sürücüleri ve 12 tarım işçisi yaralandı.

Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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