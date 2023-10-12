Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.