Tarım işçisi Ahmet'in acı sonu

Isparta'da 17 yaşındaki tarım işçisi, sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Mayıs günü Uluborlu ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinden ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak Isparta’ya gelen Ahmet Ay, seralarda sulama amacıyla kullanılan yaklaşık üç metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Ay kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ay’ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa’nın Harran ilçesine götürülüp toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.