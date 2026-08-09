Tarım işçisi çocuk boğuldu, kardeşi yaşam savaşı veriyor
09.08.2026 01:34
IHA
Ordu'da mevsimlik tarım işçisi iki kardeş ırmağa girdi. Akıntıya kapılan 17 yaşındaki Ersin Ö. hayatını kaybetti, 14 yaşındaki kardeşinin durumu kritik.
Fındık hasadında çalışmak için mevsimlik tarım işçisi aileleriyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesine giden 14 yaşındaki Savaş Ö. ile ağabeyi Ersin Ö. serinlemek amacıyla Bolaman Irmağı'na girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan iki kardeşi çevredekiler sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 17 yaşındaki Ersin Ö. hayatını kaybetti. 14 yaşındaki kardeşinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi.