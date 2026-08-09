Tarım işçisi çocuk boğuldu, kardeşi yaşam savaşı veriyor

Fındık hasadında çalışmak için mevsimlik tarım işçisi aileleriyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesine giden 14 yaşındaki Savaş Ö. ile ağabeyi Ersin Ö. serinlemek amacıyla Bolaman Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan iki kardeşi çevredekiler sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 17 yaşındaki Ersin Ö. hayatını kaybetti. 14 yaşındaki kardeşinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi.