Tarım işçisi sulama kanalında ölü bulundu

Osmaniye'de tarım işçisi Murat Arı sulama kanalında ölü bulundu. Arı'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

Tarım işçisi sulama kanalında ölü bulundu

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde tarlasına gönderdiği işçisi Murat Arı'dan haber alamayan tarla sahibi, arazisini kontrol etti.

Arı'yı tarlayı sulamak için açılan kanalda hareketsiz yatarken bulan arazi sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Arı'nın cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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