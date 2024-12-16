Tarım ÜFE kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.



Buna göre endeks, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,55, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 46,91 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 48,83 artış gösterdi.



Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,35, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,7, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19,49, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,91, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,93 artış kayıtlara geçti.



Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263,86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 43,95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.