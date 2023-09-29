Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı yaptığı açıklamayla tarımsal desktek ödemeleri için tarih verdi. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 1 milyar 67 milyon 297 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin yattığını duyurdu. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? - 1

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyar 67 milyon 297 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgiye göre, söz konusu ödemenin 991 milyon 519 bin 352 lirası bitkisel ürün sigortası primi, 41 milyon 763 bin 297 lirası Uzman Eller Projesi, 34 milyon 14 bin 351 lirası da kırsal kalkınma yatırım desteğine ayrıldı.

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