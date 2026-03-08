Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan kadınlara destek olacağız mesajı

8 Mart Kadınlar Günü için önde gelen isimlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından Kadınlar Günü için mesaj yayınladı.

Üreten kadın gücüne vurgu yapan Yumaklı, sektörün her alanında kadın üreticileri daha güçlü teşviklerle desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yumaklı paylaşımında "Kadın elinin değdiği her karış toprakta Türkiye Yüzyılı'nın bereketini büyütüyoruz. Sektörün her alanında kadın üreticilerimizi daha güçlü teşviklerle desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğiyle toprağımıza hayat veren kadın üreticilerimiz ile Bakanlığımızın her kademesinde emek veren kadın personelimizin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.