Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı içerisinde taşra teşkilatı birimlerinde görev alacak 1200 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?



BAKANLIKTAN 1200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında bu yıl içersinde 1200 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde;



"Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasit etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam edeceğiz."



Bakan Vahit Kirişçi ise "Ailemize katılarak gücümüze güç katacak mesai arkadaşlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alım başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.