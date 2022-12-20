Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman yapılacak? (Branş ve kadrolar)

Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alımı yapılacağı açıklandı. Duyuru sonrasında hangi branş ve kadrolar için alım yapılacağı belli oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman yapılacak? (Branş ve kadrolar)

ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1613 personel alınacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında alımı yapılacak ve personellerin branş dağılımı açıklandı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

1613 YAPILACAK

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."

Tarım ve Orman Bakanlığı 1613 personel alımı yapacak: Başvurular ne zaman yapılacak? (Branş ve kadrolar) - 1

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımına ilişkin tarih bilgisi merak ediliyor. Bakan Kirişçi'nin açıklamaları sonrasında, personel alımı başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 1613 personel alımı 2023 yılında yapılacak. Başvuruların Ocak ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

HANGİ BRANŞLARDAN ALIM YAPILACAK?

OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

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