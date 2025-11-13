Bakan Yumaklı: Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında pilotumuz şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağı, bakım için Hırvatistan'da bulunuyordu.

2 uçağın meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirdiği ve bugün TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yaptığı belirtildi. Hava muhalefeti sebebiyle uçaklar Rejika Havaalanı’na dönüş yaptı.

Dönüş rotasında bir uçağın başarıyla indiği ancak diğer uçakla telsiz irtibatının kesildiğii pilot ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli arama kurtarma çalışmalarına başlandığı açıklandı.

BAKAN YUMAKLI: PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, enkaza ulaşıldığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Yumaklı paylaşımında, "Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.

Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.