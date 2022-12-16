Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2022/13 tercih kılavuzu: 1200 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde tercihlerini yapabilecek. İşte ayrıntılar.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI



Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.



Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?



Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

1200 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel istihdam edilecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?



Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerinde ziraat mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere bitki koruma bölümü mezunu) olarak görevlendirilecek.



BRANŞ VE KADROLAR



Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:



"- 304 büro personeli



- 267 koruma ve güvenlik görevlisi



- 201 temizlik görevlisi



- 167 ziraat mühendisi



- 107 veteriner hekim



- 68 şoför



- 48 orman muhafaza memuru



- 14 gıda mühendisi



- 7 harita mühendisi



- 7 avukat



- 4 su ürünleri mühendisi



- 3 kimyager



- 1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri."