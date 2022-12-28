Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM OGM personel alımı tercih sonuçları sorgulama)

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/13 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 16-20 Aralık tarihleri arasında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından tercih sonuçları bugün erişime açıldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 1200 personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı.

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM OGM personel alımı tercih sonuçları sorgulama)

ve Orman Bakanlığı bünyesindeki iştiraklerde çalışacak 1200 için tercih sonuçları açıklandı. Boş kadro ve kontenjan sayısına göre ÖSYM üzerinden puanıyla tercihlerini yapan adaylar şimdi de sonuçlarını görüntülemeye başladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI SONUÇLARI AÇIKLANDI

16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM OGM personel alımı tercih sonuçları sorgulama) - 1

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tercihlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS 2022/13 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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