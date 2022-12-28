Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM OGM personel alımı tercih sonuçları sorgulama)

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki iştiraklerde çalışacak 1200 personel alımı için tercih sonuçları açıklandı. Boş kadro ve kontenjan sayısına göre ÖSYM üzerinden KPSS puanıyla tercihlerini yapan adaylar şimdi de sonuçlarını görüntülemeye başladı.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Tarım ve Orman Bakanlığı tercihlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



KPSS 2022/13 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

