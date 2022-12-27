Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 tercih sonuçları: OGM personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki iştiraklerde çalışacak 1200 personel alımı için tercih sonuçları bekleniyor. Boş kadro ve kontenjan sayısına göre ÖSYM üzerinden KPSS puanıyla tercihlerini yapan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarih için sorgulama yapmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS-2022/13 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek duyuru bekleniyor. 20 Aralık'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalar başladı. Bir önceki tercihler 9 Haziran'da bitmiş ve sonuçlar 15 Haziran'da açıklanmıştı.



Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih sonuçlarının bu hafta veya Ocak ayının başında açıklanması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Tarım ve Orman Bakanlığı tercihlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



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