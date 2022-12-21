Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS nitelik kodları: 6514, 3179, 3173, 7303 nitelik kodu nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı süreci ile birlikte KPSS nitelik kodları da merak konusu oldu. ÖSYM üzerinden tercih yaparken adaylar 6514, 3179, 3173, 7303 nitelik kodlarının anlamını merak ediyor. İşte KPSS nitelik kodları ve anlamları

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS nitelik kodları: 6514, 3179, 3173, 7303 nitelik kodu nedir?

6514, 3179, 3173, 7303 nitelik kodları kurumu personel alımlarında değerlendirilen kriterler arasında yer alıyor. Belirli meslek gruplarında olan adaylar, mezuniyet durumlarına göre nitelik kodlarında tercihte bulunabiliyor.

6514 NİTELİK KODU

6514 nitelik kodu tarafından devlet memurluğuna girişte aranan niteliklerin kodlara ayrılmış hallerinden birisini teşkil eder.6514 nitelik kodu ise sürücü belgesi olmasını ifade eder. Bu sürücü belgesi ise D sınıfı olmak zorundadır.

3179 NİTELİK KODU

3179 nitelik kodu için açılan kadrolara başvurabilmek için adayların sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi,büro yönetimi,
büro yönetimi ve sekreterliği, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı önlisans programlarından mezun olması gereklidir.

3173 NİTELİK KODU

3173, nitelik kodu için açılan kadrolara başvurabilmek için adayların muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, Muhasebe ve vergi uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor.

7303 NİTELİK KODU

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar 7303 nitelik kodlu ilanlara başvuru yapabiliyor.

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