Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS nitelik kodları: 6514, 3179, 3173, 7303 nitelik kodu nedir?

KPSS 6514, 3179, 3173, 7303 nitelik kodları kamu kurumu personel alımlarında değerlendirilen kriterler arasında yer alıyor. Belirli meslek gruplarında olan adaylar, mezuniyet durumlarına göre nitelik kodlarında tercihte bulunabiliyor.



6514 NİTELİK KODU



6514 nitelik kodu ÖSYM tarafından devlet memurluğuna girişte aranan niteliklerin kodlara ayrılmış hallerinden birisini teşkil eder.6514 nitelik kodu ise sürücü belgesi olmasını ifade eder. Bu sürücü belgesi ise D sınıfı olmak zorundadır.



3179 NİTELİK KODU



3179 nitelik kodu için açılan kadrolara başvurabilmek için adayların sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi,büro yönetimi,

büro yönetimi ve sekreterliği, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı önlisans programlarından mezun olması gereklidir.



3173 NİTELİK KODU



3173, nitelik kodu için açılan kadrolara başvurabilmek için adayların muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, Muhasebe ve vergi uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor.



7303 NİTELİK KODU



Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar 7303 nitelik kodlu ilanlara başvuru yapabiliyor.