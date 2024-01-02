Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacak. Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek. İşte, tarım ve orman uzman yardımcısı alımı başvuru takvimi...



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.



SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?



Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek.



Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.



SONUÇLARIN İLAN SÜRECİ



Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.



