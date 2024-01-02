Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alacak. Bakanlığın Resmi Gazete yayımlanan ilanına göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacak. Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek. İşte, tarım ve orman uzman yardımcısı alımı başvuru takvimi...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

SONUÇLARIN İLAN SÜRECİ

Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

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