Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacağını duyurdu.



Bakan Yumaklı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor; geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alım ilanlarının 13 Şubat- 19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Başvuruların ardından alınacak tarım işçileri 27 Şubat'ta düzenlenecek kura ile belirlenecek.

