Tarım ve Orman Bakanlığı'na 158 uzman yardımcısı alınacak (Başvuru tarihleri ve şartları)

BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuracak adayların 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS ilgili puan türlerinden asgari 70 puan almış olması gerekiyor.



Son başvuru tarihi itibarı ile son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.



En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.



Adayların ayrıca 35 yaşını doldurmamış olması da şartlar arasında yer aldı.

BAŞARI PUANI KAÇ?



Sözlü sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara

riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.



Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.