Tarım ve Orman Bakanlığına 99 uzman yardımcısı alınacak.



Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmaları gerekecek. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranacak.



Adaylar başvurularını, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde“Kariyer Kapısı Platformu” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.



Son başvuru tarihi itibarıyla, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak suretiyle, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.



Son başvuru tarihi itibarı ile son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.



Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir).



En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, “Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu”nda belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.