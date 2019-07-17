Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3. Tarım ve Orman Şurası"nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 15 yıl aradan sonra bu şuranın gerçekleştirileceğini söyledi.



Türkiye'de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini artırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini, çiftçilerin refahını ve planlı üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek amacıyla şuranın gerçekleştirileceğini belirten Pakdemirli, "Şura çalışma gruplarından üretim artışı, planlı üretim, ölçeğimizin büyümesi, etkin lojistik, örgütlenme, sulama, toprak ve doğal kaynakların yönetimi, istihdam, finans ve pazarlama alanlarında etkin çözümler üretmelerini bekliyoruz" diye konuştu.



Bu şurayla tarım ve ormancılıkta gelecek 5 yılı planlayarak, 25 yılı yönetmeyi hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye'nin küresel ve bölgesel anlamda yerinin sağlıklı şekilde belirlenmesi, koşullara göre en uygun stratejinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.



Pakdemirli, Bakanlığının bu şura vesilesiyle çizilen hedefleri gerçekleştirme yolunda, tarım, orman ve su konularında, verimlilik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde, gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması için, ortak akıl ve bilimin önderliğinde bir yol haritası belirleyeceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizde, 24 milyon hektar alanda tarım yapılmakta, 14,6 milyon hektar mera alanından faydalanılmaktadır. Ayrıca, arazi kullanım planlamasıyla 2,9 milyon hektar alanın daha tarıma kazandırılması için çalışmalarımızı başlattık. Bize düşen, şurayı fırsat bilip, sorumlu olduğumuz alanlarda doğru planlamayla var olanı koruyup eksik olanı gidererek, ülkemizi sağlıklı bir şekilde büyütüp, bizden sonraki nesillere teslim etmektir."

"FİKRİ OLAN BİZE ULAŞTIRSIN"



Pakdemirli, gelecek 3 aylık süreçte dinleme ve istişare sürecini gerçekleştireceklerine dikkati çekerek, artısı ve eksisiyle mevcut durumu göreceklerini ifade etti.



Tarımın, ülkede herkesin fikir beyan ettiği, çok konuşulan alanlardan biri olduğunu anımsatan Pakdemirli, bu nedenle şuraya herkesin katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.



Pakdemirli, her türlü fikrin kendilerine ulaştırılması için "www.tarimormansurasi.gov.tr" adresli web sitesi oluşturduklarını, bu sayfada herkesin özgür şekilde proje ve görüşlerini iletebileceğini söyledi.



"Herkes fikrini bize fikrini ulaştırsın. Bu 3 ay konuşalım, sonra 5 sene boyunca tüm paydaşlar işine baksın" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:



"1,6 milyon çiftçimize ve sektörün tüm paydaşlarına da SMS kanalıyla ulaşarak, katkılarını talep edeceğiz. En yalından en detaylı projelere kadar tüm fikirler, 21 çalışma grubu tarafından tasnif edilecek, değerlendirilecek ve şura gündemini oluşturacaktır. Bu vesileyle ülkemizde, tarım ve orman alanlarında konuşmayan kimse, konuşulmayan konu kalmayacak."



Bekir Pakdemirli, 81 ildeki Bakanlık teşkilatının da eş zamanlı olarak ilgili paydaşlarla bir araya geleceğinin altını çizerek, "Çiftçi Mehmet Amcadan, Ayşe Teyzeden sivil toplum kuruluşlarına, özel sektörden akademisyenlerimize kadar tüm paydaşlarımızın bir araya geldiği bu organizasyonda, bu kadar kişi, bu kadar emek boşa gitmeyecek. Hedefimiz ortak akılla önümüzdeki 25 yılı kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak. İnşallah, oluşturulan bu stratejiler kırsaldan kente göçü azaltacak, tarım ve ormancılığı üreticimizle kalkındıracaktır" ifadelerini kullandı.



"SÖZLEŞMELİ TARIMI ELE ALACAĞIZ"



Şurayla çölleşme, toprak erozyonu, sel, heyelan, çığ gibi doğal afetleri önlemek, küresel karbon dengesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak, odun ham maddesi ihtiyacını karşılamak ve köylünün sosyoekonomik durumunu iyileştirmek gayesiyle stratejiler belirlemeyi hedeflediklerini belirten Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:



"Meteorolojik olayların izlenmesiyle isabetli tahminler ve erken uyarı sistemlerini geliştirerek, muhtemel taşkın, sel, kuraklık gibi hususlarda ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli tedbirlerin alınması şurada görüşülecek. Yine yüzey ve yeraltı sularının etkin yönetimini ve hayvancılık sektörünü tüm yönleriyle istişare edeceğiz. Hayvancılıkta arz dengesi ve çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla et ve sütte oluşturulan piyasa düzenleme mekanizmalarının etkin kullanımı önemlidir. Şurada, özellikle sözleşmeli tarım ve tarımsal ürünlerin pazarlanması ele alınacak önemli konulardan birkaçıdır. Üretimin artırılması, geleneksel ürünlerin katma değerleri yüksek ürünler haline getirilmesinin teşvik edilmesiyle markalaşma ve coğrafi işaret çalışmalarına hız verilecektir."



Pakdemirli, gıda enflasyonu konusunu da bu kapsamda inceleyeceklerini ifade ederek, "Tarım ürünlerinde, piyasa düzenleme mekanizmalarının etkin uygulanması ve fiyat dalgalanması risklerinin ortadan kaldırılması için çalışmalarımız devam edecektir. Önümüzdeki süreçte de tarladan sofraya güvenilir gıda sunumuna yönelik, kontrol ve denetim hizmetlerinin, yeni yöntem ve uygulamalarla sayı ve etkinliği daha da artırılacaktır" dedi.



Geçen yıl üreticilere 14,9 milyar lira nakit hibe tarımsal destek sağlandığını, bu yıl sağlanacak tarımsal desteği de 16,1 milyar lira olarak belirlediklerini aktaran Pakdemirli, bunun da 12 milyar lirasının üretici ve çiftçiye ödendiğini bildirdi.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kırsal kalkınma, yerli tohum üretimi, organik ve iyi tarım uygulamaları gibi konuların önemine işaret ederek, bu alanlardaki desteklerin devam edeceğini anlattı.



Bugüne kadar toplam 9,4 milyon dekar alanda mera ıslah çalışmasının tamamlandığını vurgulayan Pakdemirli, mera ve ormanların birlikte yönetilmesi gerektiğini, bu alanda bir kanuni taslak çalışması yaptırdığını söyledi. Pakdemirli, şuradan çıkacak sonuca göre bu konuda da adım atılacağını dile getirdi. Şurada birlik ve kooperatiflerin de ele alınacağına dikkati çeken Pakdemirli, bu örgütlerin ticaretin içinde olması, üreticiyi kollarken tüketicinin de ucuz ürünlere ulaşmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.



"TARIMSAL HASILA ARTIRILACAK"



Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "tarımda sıfır atık" çalışmalarının da şurada ele alınacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Şurada alacağımız kararlar ekseninde, sektörün en önemli konularından biri olan tarımsal destekleme modeli sadeleştirilerek, verimlilik, kalite, gıda güvenilirliği ve kırsal kalkınmayı esas alan politikalarla tarımsal hasılamızı artıracağız. En son 2004 yılında yapılan 2. Tarım Şurası, Türkiye tarım orman sektörlerine etki eden önemli gelişmelere vesile olmuş. 3. Tarım Orman Şurası, bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Ekim ayına kadar çalışma gruplarının detaylı teknik çalışmalar yaparak, şuraya sunmasını planlıyoruz. En ücra köylerimizdeki üreticilerimizden dünya çapında akademisyenlerimize kadar, önümüzdeki 3 ay içinde herkesin katkısını alarak, geniş kapsamlı bir şura hazırlık dönemi geçireceğiz."



3. Tarım ve Orman Şurası tanıtım toplantısına, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, tarım örgütleri ve ilgili bakanlıklardan bin 158 kişi katılırken, söz konusu katılımcılar 21 ayrı konudaki çalışma gruplarına iştirak etti.