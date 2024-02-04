Tarımda yalancı bahar tehlikesi

Böyle durumlarda sıcaklıkları belirli bir seviyede tutmak hayli maliyetli olabiliyor. Öte yandan farklı önlemler alarak zararı olabildiğince azaltmak mümkün.



Pervanelerle yapılacak bir serinlemenin maliyetli olacağını söyleyen Akça, "Öncelikle bizim önerimiz bu toprakların öz evladı bitkilerle tarımı gerçekleştirmek çünkü bunların bu iniş çıkışlara bir dayanıklılığı var onun dışında hava akımı için bahçelerde tarlalarda hava koridorları oluşturulabilir. Bahçelerin havalanması hazır budamaların iyi yapılması bu akımlar bahçe içinde olduğunda veya arazi içinde olduğunda hem sıcaklıkla mücadele hem de soğukla mücadele daha iyi yapılacaktır." dedi.



Çevre ve tarım alanında çalışan uzmanlar, kuraklık tehlikesinin sürdüğüne de dikkat çekiyor.