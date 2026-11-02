Tarkan'dan COP31 için anlamlı şarkı

Doğanın korunmasına yönelik çalışmaları ve destek verdiği doğa kampanyalarıyla tanınan Tarkan , 2008 yılında kaleme aldığı “Uyan” şarkısını COP31 Zirvesi için, İngilizce sözler ve yeni uyarlama ile hazırladı.



Şarkıyı sosyal medya hesabından da paylaşan Tarkan, ''Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, WAKE UP çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi” dedi. Tarkan, “Zamanımız daralıyor. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Uyanmaktan ve uyuyanları uyandırmaktan başka çaremiz yok. Ve ben hâlâ inanıyorum: İnanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün.” ifadelerini kullandı.



Şarkı, doğayı koruma ve birlikte harekete geçme çağrısında bulunuyor.