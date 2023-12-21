Tarla anlaşmazlığı kanlı bitti

Aksaray'da Okan İriş, tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası Dursun İriş'i sokak ortasında bıçaklayıp yaraladı. Okan İriş, polis tarafından gözaltına alındı.

Tarla anlaşmazlığı kanlı bitti

Eskil ilçesinde Okan İriş, arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden amcası Dursun İriş'in yanına gidip aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle İriş, amcasını, sağ bacağı, sol omzu ve kolundan bıçakla yaraladı.

Yere yığılan Dursun İriş, ihbarla olaya yerine çağrılan ambulansla, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okan İriş, polis tarafından gözaltına alındı.

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