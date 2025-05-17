Tarla dönüşü kanlı pusu: 2 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen genç çift uğradıkları silahlı saldırıda öldü.

Donalar köyündeki tarlada çalıştıktan sonra traktörle evlerine dönen 33 yaşındaki Sinan Abak ile eşi 31 yaşındaki Kadriye Abak'a tabancayla ateş edildi.

Saldırıda Abak çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Saldırının faili olduğu değerlendirilen 64 yaşındaki N.A'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.