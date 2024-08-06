Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü

Kırıkkale’de tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan baba, oğlu ve torunu yaşamını yitirdi.

Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü

'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.

Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü - 1

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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