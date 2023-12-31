Tarla sürmek için evden çıktı, haber alınamıyor

Balıkesir’de tarla sürmek için evinden traktörle ayrılan 23 yaşındaki Nail Ceylan’dan haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve belediye ekipleri, genç adamı bulmak için arama çalışması başlattı.

Tarla sürmek için evden çıktı, haber alınamıyor

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’in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için traktörle evden ayrıldıktan sonra kaybolan genç ekiplerce aranıyor.

İlçeye bağlı Kocapınar Mahallesi’nde yaşayan 23 yaşındkai Nail Ceylan, tarla sürmek için traktörle evden ayrıldı.

Eve dönmeyen oğlunu merak eden aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Tarla sürmek için evden çıktı, haber alınamıyor - 1

Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Simav çayının Susurluk bölümündeki Karaköy Mahallesi yakınlarında Ceylan’ın traktörü bulundu.

Ceylan’a henüz ulaşamayan ekipler, çayda çalışmalarına devam ediyor.

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