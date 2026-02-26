Tarla tartışmasında komşusunu ezerek öldürdü

Aydın’ın Didim ilçesinde iki komşu arasındaki tarla yolu tartışması cinayetle bitti.

Olay dün Balat ile Batıköy Mahalleleri arasında kalan Bölme adlı mevkiinde meydana geldi. 78 yaşındaki Mustafa Y. ile tarlaları arasındaki yol nedeniyle husumetli olduğu belirlenen 31 yaşındaki Mustafa Güngör arasında yine tartışma çıktı. Mustafa Y., kullandığı araçla tarla yolunda gördüğü Göngör’e çarparak ölümüne neden oldu.

Olay yerine Jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Y. gözaltına alındı, Güngör’ün cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.