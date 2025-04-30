Tarlada 8 metre genişliğinde obruk oluştu

Yıldızeli ilçesine bağlı 10 haneli Dereköy köyünde Hüsamettin Büyükpınar'a ait tarlada önceki gün obruk oluştu.



Köye yaklaşık 600 metre uzaklıkta oluşan obruk, köylüleri tedirgin etti.



Köy muhtarı Necati Gökkaya'nın haber vermesiyle bölgeye AFAD ve Jandarma ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, gelerek inceleme yaptı. İncelemede; tarlada oluşan obruğun 7 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu tespit edildi.