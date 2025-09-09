Gaziantep'te sulama kanalına düşen çocuktan acı haber

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde Halil Kaçar, tarlada ailesinin biber topladığı sırada yakınlardaki sulama kanalına düştü.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi.



Kanalda su akışının kesilmesinin ardından yapılan aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



Cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.