Tarlada çalışan husumetlisini tüfekle öldürdü

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarlada çalışan Abdurrahman Akay (52), husumetlisi Mehmet Güler (20) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Tarlada çalışan husumetlisini tüfekle öldürdü

Olay, öğleden sonra Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre tarlada çalışan Abdurrahman Akay'a, aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Güler yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.

Güler, olayın ardından otomobille kaçarken Akay'ın kanlar içinde yere yığıldığını görenlerin ihbarıyla böyleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Abdurrahman Akay, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Akay, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, şüpheli Mehmet Güler ise polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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