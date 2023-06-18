Tarlada çalışan işçilere yıldırım çarptı: 1 ölü

Polis ve sağlık ekipleri, çevredeki yolların bazı bölümlerinin yoğun yağıştan çamurla kaplanması nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.



Yaşamını yitirdiği belirlenen Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.