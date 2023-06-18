Tarlada çalışan işçilere yıldırım çarptı: 1 ölü

Bursa'da yıldırım isabet eden tarladaki işçilerden biri hayatını kaybetti.

Tarlada çalışan işçilere yıldırım çarptı: 1 ölü
Fotoğraf: AA

ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu sırada tarım işçisi kadınların maydanoz kestiği tarlaya yıldırım düştü.

Yıldırım isabet eden 63 yaşındak, Nerguze Kartal'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne bildirdi.

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Polis ve sağlık ekipleri, çevredeki yolların bazı bölümlerinin yoğun yağıştan çamurla kaplanması nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için  Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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