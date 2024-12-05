Tarlada çalıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

Olay, saat 01.30 sıralarında, Mudurnu ilçesi Güveytepe köyünde meydana geldi. Mmarul tarlasında çalışan Gürcistan uyruklu M.T. ve arkadaşı Amiran Beridze arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşyen olayda M.T., Beridze’yi kalbinden bıçakladı. Amiran Beridze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan M.T., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.