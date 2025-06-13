Tarlada çıkan kavgada akrabasını öldürdü

Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke husumeti olan iki akraba arasında tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşanan arbedede O.K. (32), ekin sulayan akrabası Şenol Göktaş'ı (63) öldürdü.

Göktaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kayıplara karışan ve yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılan O.K.'nin İncirliova ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Öta yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

