Tarlada çıkan yangın samanlığı küle çevirdi

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde bir tarlada çıkan yangının sıçradığı samanlık kullanılmaz hale geldi.

Tarlada çıkan yangın samanlığı küle çevirdi

Olay, Kalaycı köyü Uluyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bilinmeyen sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramdan kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı bir samanlık da kullanılmaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...