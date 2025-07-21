Tarlada devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Saat 16.40 sıralarında Süleler Yaylası’nda, Hüsnü Yılmaz idaresindeki traktör, tarlada çalıştığı esnada kontrolden çıkarak devrildi.

Ters dönen traktörün altında kalan Hüsnü Yılmaz ve yanında bulunan eşi Kadriye Yılmaz ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Bolu’daki hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.