Afyonkarahisar'da Çay-Bolvadin Karayolu'nun 5. kilometresinde tarlasına ekinleri kontrol etmek için giden Samet Atmaca, bir ağacın altında hareketsiz yatan kişiyi gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri, cesedin Sait Erman'a (57) ait olduğunu tespit etti.
Yakınları tarafından bir hafta önce kayıp ihbarında bulunulduğu bildirilen Erman'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tarlada erkek cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, tarlada bulunan cesedin 57 yaşındaki Sait Erman'a ait olduğu tespit edildi.
Afyonkarahisar'da Çay-Bolvadin Karayolu'nun 5. kilometresinde tarlasına ekinleri kontrol etmek için giden Samet Atmaca, bir ağacın altında hareketsiz yatan kişiyi gördü.