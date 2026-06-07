Tarlada feci ölüm
07.06.2026 03:08
Sakarya'da tarlada çalışırken traktörle tarım aleti arasında sıkışan 58 yaşındaki Mehmet Ali Ç., hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen kazada bir kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.
Olay Duman Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Mehmet Ali Ç. traktöre bağlı tamburu (tarım makinesi) ayarlarını yapmaya çalışırken araçla makine arasında sıkıştı.
Akşam saatlerinde evine dönmeyen Mehmet Ali Ç.'yi merak eden oğlu, tarlaya gitti. Oğlu, Mehmet Ali Ç.'yi traktörle makine arasında hareketsiz halde buldu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye giden sağlık ekipleri Mehmet Ali Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftçinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Taraklı İlçe Hastanesi morguna, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.