Tarlada kilosu 9-10 TL: Tezgahta yerini aldı

Gaziantep Araban Ovası’nın verimli topraklarında birinci ürün olarak ekimi yapılıp yetiştirilen, tadı ve aromasıyla Araban baklavası olarak bilinen Araban kavununun hasadına başlandı. Hasadı yapılan ilk mahsul kavunlar tezgahlardaki yerini aldı.



Tarlada kilogramı 9-10 TL’den satışa sunulan kavun, ilçedeki market ve manavların tezgahlarında 13-15 TL’den satışa sunuluyor.



Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçede hasadı yapılan kavunların tezgahlardaki yerini aldığını belirterek, "Araban kavununun tarlada bu sene 1 kilogramı 9-10 TL’den satışa sunulurken ilçedeki market ve manavların tezgahlarında 13-15 TL’den satışa sunuluyor. Bu yıl Araban karpuzu üreticisine zarar ettirirken Araban kavunu üreticilerinin yüzü güldürdü" dedi.