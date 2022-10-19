Tarlada öldüresiye dayak

Şanlıurfa'da çiftçilik yapan Cemil Çoban, tarlada husumetli olduğu 5 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen Çoban'ın tedavisi yoğun bakımda sürerken, 4 şüpheli tutuklandı.

Tarlada öldüresiye dayak

'da Başören Mahallesi'nde çifçilik yapan pamuk tarlası sahibi Cemil Çoban, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilerle kavga etti.

16 Ekim'de yaşanan olayda Çoban, yanına gelen 5 kişi tarafından tekme, tokat ve sopalarla dövüldü.

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YOĞUN BAKIMDA

İhbarla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çoban, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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4 TUTUKLAMA

Dayak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FİRARİ BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari bir şüphelinin ise arandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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