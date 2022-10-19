Tarlada öldüresiye dayak

Şanlıurfa'da Başören Mahallesi'nde çifçilik yapan pamuk tarlası sahibi Cemil Çoban, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişilerle kavga etti.



16 Ekim'de yaşanan olayda Çoban, yanına gelen 5 kişi tarafından tekme, tokat ve sopalarla dövüldü.



YOĞUN BAKIMDA



İhbarla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çoban, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



4 TUTUKLAMA



Dayak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FİRARİ BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari bir şüphelinin ise arandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.