Tarlada "patates" kavgası: 15 kişi birbirine girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesindeki patates tarlasında iddiaya göre, Hikmet E. (50), ailesi ile birlikte hiç tanımadığı Mustafa İ.’nin (55) tarlasına giderek patates alışverişi yapmak istedi. Taraflar arasında alışveriş pazarlığı sırasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada yaklaşık 15 kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan Hikmet E., Mustafa İ. ile oğulları Orhan İ. (23) ve Osman İ. (28) sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



YAKINLARI DA HASTANE ÖNÜNDE BİRBİRİNE GİRDİ



Yaralıların yakınları ise acil servis önünde tartışıp, birbirlerine saldırdı. Hastane önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.